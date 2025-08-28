Дві будівлі Головного управління ДПС у Києві пошкоджено внаслідок російського обстрілу

У Києві після обстрілу призупинено роботу двох центрів обслуговування ДПС.

Фото: Facebook / Леся Карнаух

Внаслідок масованого обстрілу Києва російськими військами зазнали пошкоджень дві будівлі Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у столиці. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС України Леся Карнаух.

«Ворог знову цілеспрямовано бʼє по мирному населенню і цивільній інфраструктурі. Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління ДПС у м. Києві. У результаті ударів у спорудах вибиті вікна та пошкоджені фасади. Найважливіше – серед співробітників постраждалих немає, а будівлі відновимо», – зазначила Карнаух.

Вона додала, що через наслідки атаки тимчасово призупинено роботу двох Центрів обслуговування платників, розташованих у пошкоджених будівлях. Водночас усі послуги, які надавалися в цих центрах, доступні в інших Центрах обслуговування платників у Києві.

Фото: Facebook / Леся Карнаух

