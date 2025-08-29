В Гоструда объяснили, какой порядок действий для работника в случае несогласия с приостановлением трудового договора

Если работник не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора, он имеет право обжаловать его в Гоструда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приказ о приостановлении действия трудового договора может оказаться неожиданным вызовом для работника. Если он не согласен с таким решением, важно знать свои права и механизмы защиты. В Гоструде объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или его территориальным органам. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации).

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

в случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован который, изучив содержание приказа (распоряжение) и основания его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание о признании соответствующего приказа (распоряжения) утратившим силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.