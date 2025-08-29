Напал, изнасиловал, обокрал на более 30 тысяч гривен — в Житомирской области наказали злоумышленника

Жителю Винниччины приговорили к более чем 9 годам тюрьмы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил жителя Винницкой области к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за изнасилование, разбойное нападение и кражу, совершенные в одном из сел Бердичевского района.

Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в одном из сел Бердичевского района, совершил ряд преступлений.

Сначала он напал на женщину с применением физической силы, а когда она упала в обморок – изнасиловал ее и завладел имуществом на сумму более 12 тыс. грн.

Впоследствии, находясь возле одного из домов в этом же селе, обвиняемый перелез через забор на огражденную территорию и проник в гараж, откуда угнал имущество на сумму более 20 тыс. грн.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Обвиняемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.