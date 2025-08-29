Напав, зґвалтував, обікрав на більше 30 тисяч гривень — на Житомирщині покарали зловмисника

Мешканцю Вінниччини засудили до більш ніж 9 років ув'язнення.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив жителя Вінниччини до 9 років 6 місяців позбавлення волі за зґвалтування, розбійний напад та крадіжку, скоєні в одному із сіл Бердичівського району.

Встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, перебуваючи в одному із сіл Бердичівського району, скоїв низку злочинів.

Спочатку він напав на жінку із застосуванням фізичної сили, а коли вона втратила свідомість – зґвалтував її та заволодів майном на суму понад 12 тис. грн.

Згодом, перебуваючи біля одного з будинків у цьому ж селі, обвинувачений переліз через паркан на огороджену територію та проник до гаража, звідки викрав майно на суму понад 20 тис. грн.

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Обвинувачений перебуває під вартою.

