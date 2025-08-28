В Сингапуре будут применять телесные наказания и сажать в тюрьму за продажу вейпов

По новым правилам торговцы вейпами с этомидатом рискуют получить до 20 лет лишения свободы и телесное наказание.

Со следующего месяца Сингапур начнет классифицировать некоторые вещества, используемые в вейп-капсулах, как контролируемые наркотики. Это открывает путь к гораздо более суровым наказаниям для нарушителей, сообщает Bloomberg.

Речь идет об этомидате — средстве для общей анестезии, и связанных с ним соединениях. Они будут отнесены к наркотикам класса C в течение шести месяцев. Новое законодательство планируют принять в начале 2026 года.

Сингапур запретил покупку, хранение и использование вейпов еще в 2018 году. Теперь власти рассматривают их не только как проблему курения, но и как потенциальное злоупотребление наркотическими веществами. В стране нарушения, связанные с наркотиками класса A, караются даже смертной казнью.

По новым правилам:

пользователи вейпов могут получить штраф до 2000 сингапурских долларов (1555 дол. США);

торговцы вейпами с этомидатом рискуют получить до 20 лет лишения свободы и телесное наказание;

иностранцам с краткосрочными пропусками, которые неоднократно нарушают правила, будет запрещен повторный въезд в Сингапур после выезда, тогда как владельцев долгосрочных пропусков депортируют и запретят возвращение после третьего нарушения.

Несмотря на запрет, вейпинг остается распространенным в Сингапуре, особенно среди молодежи. Популярны так называемые Kpods, содержащие этомидат и рекламируемые как «незаметные» для тестов. Однако их употребление несет риски галлюцинаций и серьезных повреждений органов.

«Ландшафт потребления вредных веществ изменился. Вейпы становятся воротами к серьезному злоупотреблению», — заявил министр здравоохранения Онг Е Кунг.

Ранее в этом месяце премьер-министр Лоуренс Вонг во время речи на День нации подчеркнул: «Мы до сих пор рассматривали вейпинг как табак и ограничивались штрафами. Но этого уже недостаточно».

