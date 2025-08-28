Практика судов
  1. В Украине

В Сингапуре будут применять телесные наказания и сажать в тюрьму за продажу вейпов

22:55, 28 августа 2025
По новым правилам торговцы вейпами с этомидатом рискуют получить до 20 лет лишения свободы и телесное наказание.
В Сингапуре будут применять телесные наказания и сажать в тюрьму за продажу вейпов
Источник фото: Samuel Ramos / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Со следующего месяца Сингапур начнет классифицировать некоторые вещества, используемые в вейп-капсулах, как контролируемые наркотики. Это открывает путь к гораздо более суровым наказаниям для нарушителей, сообщает Bloomberg.

Речь идет об этомидате — средстве для общей анестезии, и связанных с ним соединениях. Они будут отнесены к наркотикам класса C в течение шести месяцев. Новое законодательство планируют принять в начале 2026 года.

Сингапур запретил покупку, хранение и использование вейпов еще в 2018 году. Теперь власти рассматривают их не только как проблему курения, но и как потенциальное злоупотребление наркотическими веществами. В стране нарушения, связанные с наркотиками класса A, караются даже смертной казнью.

По новым правилам:

  • пользователи вейпов могут получить штраф до 2000 сингапурских долларов (1555 дол. США);
  • торговцы вейпами с этомидатом рискуют получить до 20 лет лишения свободы и телесное наказание;
  • иностранцам с краткосрочными пропусками, которые неоднократно нарушают правила, будет запрещен повторный въезд в Сингапур после выезда, тогда как владельцев долгосрочных пропусков депортируют и запретят возвращение после третьего нарушения.

Несмотря на запрет, вейпинг остается распространенным в Сингапуре, особенно среди молодежи. Популярны так называемые Kpods, содержащие этомидат и рекламируемые как «незаметные» для тестов. Однако их употребление несет риски галлюцинаций и серьезных повреждений органов.

«Ландшафт потребления вредных веществ изменился. Вейпы становятся воротами к серьезному злоупотреблению», — заявил министр здравоохранения Онг Е Кунг.

Ранее в этом месяце премьер-министр Лоуренс Вонг во время речи на День нации подчеркнул: «Мы до сих пор рассматривали вейпинг как табак и ограничивались штрафами. Но этого уже недостаточно».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

тюрьма

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області