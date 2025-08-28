У Сінгапурі будуть застосовувати тілесне покарання та саджати у в’язницю за продаж вейпів

За новими правилами торговці вейпами з етомідатом ризикують отримати до 20 років ув’язнення і тілесне покарання.

Від наступного місяця Сінгапур почне класифікувати деякі речовини, що використовуються у вейп-капсулах, як контрольовані наркотики. Це відкриває шлях до набагато суворіших покарань для порушників, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про етомідат — засіб для загальної анестезії, та пов’язані з ним сполуки. Вони будуть віднесені до наркотиків класу C упродовж шести місяців. Нове законодавство планують ухвалити на початку 2026 року.

Сінгапур заборонив купівлю, володіння та використання вейпів ще у 2018 році. Тепер влада розглядає їх не лише як проблему куріння, а й як потенційне зловживання наркотичними речовинами. У країні порушення, пов’язані з наркотиками класу A, караються навіть смертною карою.

За новими правилами:

користувачі вейпів можуть отримати штраф до 2000 сінгапурських доларів (1555 дол. США);

торговці вейпами з етомідатом ризикують отримати до 20 років ув’язнення і тілесне покарання;

іноземцям з короткостроковими перепустками, які неодноразово порушують правила, буде заборонений повторний в’їзд в Сінгапур після виїзду, тоді як власників довгострокових перепусток депортують та заборонять повернення після третього порушення.

Незважаючи на заборону, вейпінг залишається поширеним у Сінгапурі, особливо серед молоді. Популярні так звані Kpods, що містять етомідат і рекламуються як «непомітні» для тестів. Проте їхнє вживання несе ризики галюцинацій та серйозних уражень органів.

«Ландшафт споживання шкідливих речовин змінився. Вейпи стають воротами до серйозного зловживання», — заявив міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Лоуренс Вонг під час промови на День нації підкреслив: «Ми досі розглядали вейпінг як тютюн і обмежувалися штрафами. Але цього вже недостатньо».

