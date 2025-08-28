Практика судів
  1. В Україні

У Сінгапурі будуть застосовувати тілесне покарання та саджати у в’язницю за продаж вейпів

22:55, 28 серпня 2025
За новими правилами торговці вейпами з етомідатом ризикують отримати до 20 років ув’язнення і тілесне покарання.
У Сінгапурі будуть застосовувати тілесне покарання та саджати у в’язницю за продаж вейпів
Джерело фото: Samuel Ramos / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від наступного місяця Сінгапур почне класифікувати деякі речовини, що використовуються у вейп-капсулах, як контрольовані наркотики. Це відкриває шлях до набагато суворіших покарань для порушників, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про етомідат — засіб для загальної анестезії, та пов’язані з ним сполуки. Вони будуть віднесені до наркотиків класу C упродовж шести місяців. Нове законодавство планують ухвалити на початку 2026 року.

Сінгапур заборонив купівлю, володіння та використання вейпів ще у 2018 році. Тепер влада розглядає їх не лише як проблему куріння, а й як потенційне зловживання наркотичними речовинами. У країні порушення, пов’язані з наркотиками класу A, караються навіть смертною карою.

За новими правилами:

  • користувачі вейпів можуть отримати штраф до 2000 сінгапурських доларів (1555 дол. США);
  • торговці вейпами з етомідатом ризикують отримати до 20 років ув’язнення і тілесне покарання;
  • іноземцям з короткостроковими перепустками, які неодноразово порушують правила, буде заборонений повторний в’їзд в Сінгапур після виїзду, тоді як власників довгострокових перепусток депортують та заборонять повернення після третього порушення.

Незважаючи на заборону, вейпінг залишається поширеним у Сінгапурі, особливо серед молоді. Популярні так звані Kpods, що містять етомідат і рекламуються як «непомітні» для тестів. Проте їхнє вживання несе ризики галюцинацій та серйозних уражень органів.

«Ландшафт споживання шкідливих речовин змінився. Вейпи стають воротами до серйозного зловживання», — заявив міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Лоуренс Вонг під час промови на День нації підкреслив: «Ми досі розглядали вейпінг як тютюн і обмежувалися штрафами. Але цього вже недостатньо».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

в'язниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області