Италия планирует отправить саперов в Украину для разминирования деоккупированных территорий

Правительство Мелони рассматривает компромиссный вариант помощи без участия в боевых действиях.

Италия рассматривает возможность направления группы саперов в Украину для разминирования деоккупированных территорий и морских акваторий. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По данным источника, вопрос отправки саперов будут рассматривать на заседании правительства премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с вице-премьерами Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Издание отмечает, что в Италии отправку саперов считают компромиссным решением. Джорджа Мелони и Маттео Сальвини выступают против участия итальянских военных в боевых действиях в Украине и стремятся избегать участия в так называемой «коалиции решительных». Саперы, несмотря на принадлежность к армии, не участвуют в боевых операциях, что делает их миссию приемлемой формой поддержки.

Решение о направлении специалистов по разминированию может быть принято только после установления перемирия. Идея такой помощи впервые была предложена еще при правительстве Марио Драги, в частности по разминированию дна Черного моря.

