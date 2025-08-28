Італія планує відправити саперів до України для розмінування деокупованих територій

Уряд Мелоні розглядає компромісний варіант допомоги без участі в бойових діях.

Італія розглядає можливість направлення групи саперів до України для розмінування деокупованих територій і морських акваторій. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

За даними джерела, питання відправки саперів розглядатимуть на засіданні уряду прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні разом із віце-прем’єрами Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні.

Видання зазначає, що в Італії відправлення саперів вважають компромісним рішенням. Джорджа Мелоні та Маттео Сальвіні виступають проти участі італійських військових у бойових діях в Україні та прагнуть уникати участі в так званій «коаліції рішучих». Сапери, попри належність до армії, не беруть участі в бойових операціях, що робить їхню місію прийнятною формою підтримки.

Рішення про направлення фахівців із розмінування може бути ухвалене лише після встановлення перемир’я. Ідея такої допомоги вперше була запропонована ще за уряду Маріо Драгі, зокрема щодо розмінування дна Чорного моря.

