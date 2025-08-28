Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Італія планує відправити саперів до України для розмінування деокупованих територій

23:33, 28 серпня 2025
Уряд Мелоні розглядає компромісний варіант допомоги без участі в бойових діях.
Італія планує відправити саперів до України для розмінування деокупованих територій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італія розглядає можливість направлення групи саперів до України для розмінування деокупованих територій і морських акваторій. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

За даними джерела, питання відправки саперів розглядатимуть на засіданні уряду прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні разом із віце-прем’єрами Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні.

Видання зазначає, що в Італії відправлення саперів вважають компромісним рішенням. Джорджа Мелоні та Маттео Сальвіні виступають проти участі італійських військових у бойових діях в Україні та прагнуть уникати участі в так званій «коаліції рішучих». Сапери, попри належність до армії, не беруть участі в бойових операціях, що робить їхню місію прийнятною формою підтримки.

Рішення про направлення фахівців із розмінування може бути ухвалене лише після встановлення перемир’я. Ідея такої допомоги вперше була запропонована ще за уряду Маріо Драгі, зокрема щодо розмінування дна Чорного моря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва