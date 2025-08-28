Кабмин обновил правила в сфере е-нотариата — что изменится

Минюст объяснил, как изменятся правила электронного нотариата.

Кабинет Министров изменил правила электронного нотариата. Правительство утвердило постановление, разработанное Министерством юстиции, которое вносит обновления в уже действующие документы в сфере е-ноториата.

Изменения касаются двух предыдущих правительственных решений — от 9 декабря 2021 года №1290 и от 30 мая 2024 года №619. Об этом сообщили в Минюсте.

Как отмечается, цель документа — согласование положений нормативно-правовых актов, обеспечение надлежащего правового регулирования функционирования Электронного реестра нотариальных действий и использования специальных бланков нотариальных документов.

В частности, постановлением «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров от 9 декабря 2021 года №1290 и от 30 мая 2024 года №619» предусмотрено:

урегулирование порядка одновременного ведения нотариусами Электронного реестра нотариальных действий и бумажного реестра для регистрации нотариальных действий в рамках реализации экспериментального проекта;

регулирование отношений, связанных с предоставлением доступа к сведениям Электронного реестра нотариальных действий в случае реорганизации государственных нотариальных контор, в частности касательно передачи доступа её правопреемнику;

уточнение перечня сведений, которые не подлежат внесению в Электронный реестр нотариальных действий, но содержатся в реестрах для регистрации нотариальных действий в бумажной форме, определённых Правилами ведения нотариального делопроизводства (в частности данные о сумме платы за совершённое нотариальное действие или государственного сбора, основания освобождения от него и подписи лиц, обратившихся за совершением нотариального действия);

наделение уполномоченного лица администратора Единого реестра специальных бланков нотариальных документов полномочиями вносить в этот реестр сведения о бланках, которые были уничтожены, утрачены или похищены и не доставлены заказчикам (государственным нотариальным конторам, архивам, частным нотариусам).

Принятие постановления позволит согласовать положения нормативно-правовых актов и урегулировать отношения в соответствующей сфере, что обезопасит от возникновения несогласованностей при практической реализации норм и обеспечит надлежащее функционирование Электронного реестра нотариальных действий как составной части Единой государственной электронной системы е-ноториата, а также позволит эффективно вести учёт и контроль использования специальных бланков нотариальных документов.

