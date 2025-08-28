Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив правила у сфері е-нотаріату — що зміниться

17:59, 28 серпня 2025
Мін’юст пояснив, як зміняться правила електронного нотаріату.
Кабінет Міністрів змінив правила електронного нотаріату. Уряд затвердив постанову, розроблену Міністерством юстиції, яка вносить оновлення до вже чинних документів у сфері е-нотаріату.

Зміни стосуються двох попередніх урядових рішень — від 9 грудня 2021 року №1290 та від 30 травня 2024 року №619. Про це розповіли у Мінюсті.

Як повідомляється, мета документу — узгодження положень нормативно-правових актів, забезпечення належного правового регулювання щодо функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій та використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Зокрема, постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів від 9 грудня 2021 року №1290 і від 30 травня 2024 р. №619» передбачено:

- унормування порядку одночасного ведення нотаріусами Електронного реєстру нотаріальних дій та паперового реєстру для реєстрації нотаріальних дій у межах реалізації експериментального проєкту;

- врегулювання відносин, пов’язаних з наданням доступу до відомостей Електронного реєстру нотаріальних дій у разі реорганізації державних нотаріальних контор, зокрема щодо передачі доступу її правонаступнику;

- уточнення переліку відомостей, які не підлягають внесенню до Електронного реєстру нотаріальних дій, але містяться у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі, визначених Правилами ведення нотаріального діловодства (зокрема дані про суму плати за вчинену нотаріальну дію або державного мита, підстави звільнення від нього та підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії);

- наділення уповноваженої особи адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів повноваженнями вносити до цього реєстру відомості про бланки, які були знищені, втрачені чи викрадені та не доставлені замовникам (державним нотаріальним конторам, архівам, приватним нотаріусам).

Прийняття постанови дозволить узгодити положення нормативно-правових актів та врегулювати відносини у відповідній сфері, що убезпечить від виникнення неузгодженостей під час практичної реалізації норм та забезпечить належне функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, а також дозволить ефективно вести облік і контроль використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

