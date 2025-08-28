В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту до декабря

В столице с 29 августа по 1 декабря частично будут ограничивать движение по Южному мосту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 29 августа по 1 декабря частично будут ограничивать движение по Южному мосту через р. Днепр. Об этом сообщают в УК "Киевавтодор".

Отмечается, что дорожные работники будут ремонтировать мостовое полотно на участке сооружения в направлении с левого на правый берег р. Днепр – первой и половине второй полос транспортного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.