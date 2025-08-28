Зеленский о массированном обстреле: Это удар по Украине, Европе и Трампу

Путин выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру, – сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака России по Украине 28 августа является не только ударом по нашему государству, но и сигналом агрессии, направленным против Европы и президента США Дональда Трампа.

"Этот удар абсолютно чётко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по Президенту Трампу, по другим глобальным субъектам", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Путин выбирает путь атаки на Украину вместо того, чтобы договариваться о мире.

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к завершению войны — к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", – добавил Зеленский.

По его словам, миру необходима чёткая реакция на подобное зло. Поскольку не существует дедлайнов, которые бы Путин не сорвал, и не существует таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за РФ.

"Нужны санкции. Нужны тарифы для тех, кто спонсирует эту войну", – подчеркнул Зеленский.

