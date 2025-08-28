Практика судов
  1. В Украине

Зеленский о массированном обстреле: Это удар по Украине, Европе и Трампу

21:30, 28 августа 2025
Путин выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру, – сказал Владимир Зеленский.
Зеленский о массированном обстреле: Это удар по Украине, Европе и Трампу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака России по Украине 28 августа является не только ударом по нашему государству, но и сигналом агрессии, направленным против Европы и президента США Дональда Трампа.

"Этот удар абсолютно чётко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по Президенту Трампу, по другим глобальным субъектам", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Путин выбирает путь атаки на Украину вместо того, чтобы договариваться о мире.

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к завершению войны — к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", – добавил Зеленский.

По его словам, миру необходима чёткая реакция на подобное зло. Поскольку не существует дедлайнов, которые бы Путин не сорвал, и не существует таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за РФ.

"Нужны санкции. Нужны тарифы для тех, кто спонсирует эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області