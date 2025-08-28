Практика судів
Зеленський про масований обстріл: Це удар по Україні, Європі і Трампу

21:30, 28 серпня 2025
Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру, - сказав Володимир Зеленський.
Зеленський про масований обстріл: Це удар по Україні, Європі і Трампу
Президент Володимир Зеленський наголосив, що нічна атака Росі по Україні 28 серпня є не лише ударом по нашій державі, але й сигналом агресії, спрямованим проти Європи та президента США Дональда Трампа. 

"Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що  Путін обирає атакувати Україну замість того, щоб домовлятися про мир.

"У Вашингтоні ми чули, що Путін нібито готовий до закінчення війни - до зустрічі на рівні лідерів і вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє", - додав Зеленський.

За його словами, необхідна чітка відповідь світу на таке зло. Оскільки немає дедлайнів, які Путін би не зірвав, і немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через РФ.

"Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", - зазначив Зеленський.

