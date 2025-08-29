Практика судов
  1. В Украине

Можно ли учесть стаж, приобретенный за границей, при выходе на пенсию в Украине — разъяснение

09:36, 29 августа 2025
Украинцы, которые работают за границей, могут засчитать свой страховой стаж для назначения пенсии.
Можно ли учесть стаж, приобретенный за границей, при выходе на пенсию в Украине — разъяснение
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжительность страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии. Чем дольше человек платит страховые взносы и чем больше их размер, тем выше будет пенсионная выплата.

Сейчас миллионы украинцев проживают за границей из-за полномасштабной войны, многие из них там работают и приобретают страховой стаж.

В Пенсионном фонде рассказали, можно ли учесть стаж, приобретённый за границей, при выходе на пенсию в Украине.

Согласно Постановлению Кабинета министров от 16 мая 2025 года № 562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа» страховой стаж, приобретённый за пределами Украины, может быть учтён для определения права на назначение пенсии по возрасту. Он не влияет на размер пенсии за исключением отдельных стран, с которыми заключены соответствующие договоры, предусматривающие иной подход.

Существует два вида договоров: заключённые по пропорциональному и территориальному принципам пенсионного обеспечения.

Пропорциональный принцип: соглашения со странами ЕС

По пропорциональному принципу заключено девять международных соглашений с такими странами Евросоюза: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Испания, Польша, Португалия, Словакия и Чехия.

Соглашения применяются для назначения пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца и не применяются для назначения специальной пенсии и пенсии за выслугу лет.

Страховой стаж, приобретённый в указанных странах, учитывается для определения права на назначение того или иного вида пенсии при условии документального подтверждения стажа.

Заключённые по пропорциональному принципу соглашения предусматривают, что каждое государство гарантирует назначение и выплату пенсии за страховой стаж, легально приобретённый на её территории. Пенсия работника состоит из частей, которые назначает каждое государство за страховой стаж, приобретённый на его территории, и исчисляется по нормам и правилам этого государства.

Выплата частей пенсии осуществляется пенсионеру по месту его проживания.

Также эти договоры предусматривают сохранение уже приобретённых пенсионных прав в случае переезда человека из одной страны в другую. Тогда пенсию продолжает выплачивать то государство, которое её назначило, и в размере, предусмотренном его законодательством.

Территориальный принцип: соглашения с соседними странами

По территориальному принципу заключено шесть международных соглашений с такими странами: Азербайджан, Грузия, Молдова, Венгрия, Румыния и Монголия.

Страховой стаж, приобретённый в указанных странах, засчитывается и для определения права, и для назначения пенсии – на основании справки об уплате страховых взносов с 2004 года.

Заключённые по территориальному принципу соглашения предусматривают, что все расходы на пенсионное обеспечение возмещает государство, в котором человек проживает. Если украинский пенсионер переехал на постоянное место жительства в любую из перечисленных стран и имеет право на пенсию, страна нового места проживания, получив от Пенсионного фонда Украины информацию о прекращении выплаты пенсии в Украине, засчитывает украинский стаж при назначении пенсии.

Международное соглашение по Крайнему Северу не действует, но и не денонсировано. Соглашение с Республикой Беларусь прекратило своё действие для Украины 23.12.2023.

Международные соглашения не касаются пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы. Пенсионный фонд Украины выплачивает назначенную в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» пенсию в случае выезда человека на постоянное место жительства в любую другую страну независимо от наличия двусторонних договоров о пенсионном обеспечении.

Назначение и выплата пенсии гражданам Украины, которые проживают за её пределами, и гражданам других стран, которые переехали на постоянное место жительства в Украину, осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», другими нормативно-правовыми актами, а также международными договорами (соглашениями), регулирующими отношения в сфере пенсионного обеспечения.

Как подтвердить зарубежный стаж для пенсии

Независимо от того, заключено ли с страной соглашение о взаимном признании стажа, если стаж учитывался за границей, он будет учитываться для определения права на пенсию и в Украине при условии документального подтверждения работы и уплаты взносов в соответствующей стране.

Для подтверждения необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины документы, такие как трудовые договоры, справки с работы, документы об уплате взносов, а также переведённые и нотариально заверенные копии. Получить подтверждение об официальном стаже в стране, где вы работали, можно через пенсионные органы соответствующего государства. Если самостоятельно обратиться сложно, можно подать запрос через территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Тогда для решения вашей проблемы ПФУ направит запрос в иностранный пенсионный орган, который подтвердит фактические периоды работы и уплату взносов.

Требования к страховому стажу в 2025 году

В 2025 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

  • в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа,
  • в 63 года — от 22 до 32 лет страхового стажа,
  • в 65 лет — от 22 до 15 лет страхового стажа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

Военный омбудсмен призвала законодателей не превращать судей в статистов, запрещая им назначать более мягкое наказание военнослужащим за неподчинение

Такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным — Ольга Решетилова представила свое заключение по законопроекту 13452.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва