Можно ли учесть стаж, приобретенный за границей, при выходе на пенсию в Украине — разъяснение

Продолжительность страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии. Чем дольше человек платит страховые взносы и чем больше их размер, тем выше будет пенсионная выплата.

Сейчас миллионы украинцев проживают за границей из-за полномасштабной войны, многие из них там работают и приобретают страховой стаж.

В Пенсионном фонде рассказали, можно ли учесть стаж, приобретённый за границей, при выходе на пенсию в Украине.

Согласно Постановлению Кабинета министров от 16 мая 2025 года № 562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа» страховой стаж, приобретённый за пределами Украины, может быть учтён для определения права на назначение пенсии по возрасту. Он не влияет на размер пенсии за исключением отдельных стран, с которыми заключены соответствующие договоры, предусматривающие иной подход.

Существует два вида договоров: заключённые по пропорциональному и территориальному принципам пенсионного обеспечения.

Пропорциональный принцип: соглашения со странами ЕС

По пропорциональному принципу заключено девять международных соглашений с такими странами Евросоюза: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Испания, Польша, Португалия, Словакия и Чехия.

Соглашения применяются для назначения пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца и не применяются для назначения специальной пенсии и пенсии за выслугу лет.

Страховой стаж, приобретённый в указанных странах, учитывается для определения права на назначение того или иного вида пенсии при условии документального подтверждения стажа.

Заключённые по пропорциональному принципу соглашения предусматривают, что каждое государство гарантирует назначение и выплату пенсии за страховой стаж, легально приобретённый на её территории. Пенсия работника состоит из частей, которые назначает каждое государство за страховой стаж, приобретённый на его территории, и исчисляется по нормам и правилам этого государства.

Выплата частей пенсии осуществляется пенсионеру по месту его проживания.

Также эти договоры предусматривают сохранение уже приобретённых пенсионных прав в случае переезда человека из одной страны в другую. Тогда пенсию продолжает выплачивать то государство, которое её назначило, и в размере, предусмотренном его законодательством.

Территориальный принцип: соглашения с соседними странами

По территориальному принципу заключено шесть международных соглашений с такими странами: Азербайджан, Грузия, Молдова, Венгрия, Румыния и Монголия.

Страховой стаж, приобретённый в указанных странах, засчитывается и для определения права, и для назначения пенсии – на основании справки об уплате страховых взносов с 2004 года.

Заключённые по территориальному принципу соглашения предусматривают, что все расходы на пенсионное обеспечение возмещает государство, в котором человек проживает. Если украинский пенсионер переехал на постоянное место жительства в любую из перечисленных стран и имеет право на пенсию, страна нового места проживания, получив от Пенсионного фонда Украины информацию о прекращении выплаты пенсии в Украине, засчитывает украинский стаж при назначении пенсии.

Международное соглашение по Крайнему Северу не действует, но и не денонсировано. Соглашение с Республикой Беларусь прекратило своё действие для Украины 23.12.2023.

Международные соглашения не касаются пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы. Пенсионный фонд Украины выплачивает назначенную в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» пенсию в случае выезда человека на постоянное место жительства в любую другую страну независимо от наличия двусторонних договоров о пенсионном обеспечении.

Назначение и выплата пенсии гражданам Украины, которые проживают за её пределами, и гражданам других стран, которые переехали на постоянное место жительства в Украину, осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», другими нормативно-правовыми актами, а также международными договорами (соглашениями), регулирующими отношения в сфере пенсионного обеспечения.

Как подтвердить зарубежный стаж для пенсии

Независимо от того, заключено ли с страной соглашение о взаимном признании стажа, если стаж учитывался за границей, он будет учитываться для определения права на пенсию и в Украине при условии документального подтверждения работы и уплаты взносов в соответствующей стране.

Для подтверждения необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины документы, такие как трудовые договоры, справки с работы, документы об уплате взносов, а также переведённые и нотариально заверенные копии. Получить подтверждение об официальном стаже в стране, где вы работали, можно через пенсионные органы соответствующего государства. Если самостоятельно обратиться сложно, можно подать запрос через территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Тогда для решения вашей проблемы ПФУ направит запрос в иностранный пенсионный орган, который подтвердит фактические периоды работы и уплату взносов.

Требования к страховому стажу в 2025 году

В 2025 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь: