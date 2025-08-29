Чи можна врахувати стаж, набутий за кордоном, при виході на пенсію в Україні — роз’яснення

Українці, які працюють за кордоном, можуть зарахувати свій страховий стаж для призначення пенсії.

Фото: freepik

Тривалість страхового стажу напряму впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим довше людина сплачує страхові внески і чим більшим є їхній розмір, тим більшою буде пенсійна виплата.

Наразі мільйони українців проживають за кордоном через повномасштабну війну, багато з них там працюють і набувають страховий стаж.

У Пенсійному фонді розповіли, чи можна врахувати стаж, набутий за кордоном, при виході на пенсію в Україні.

Згідно Постанови Кабінету міністрів від 16 травня 2025 року № 562 «Деякі питання обчислення страхового стажу» страховий стаж, набутий за межами України, може бути враховано для визначення права на призначення пенсії за віком. Він не впливає на розмір пенсії за винятком окремих країн, з якими укладено відповідні договори, які передбачають інший підхід.

Існує два види договорів: укладені за пропорційним та територіальним принципами пенсійного забезпечення.

Пропорційний принцип: угоди з країнами ЄС

За пропорційним принципом укладено дев’ять міжнародних угод із такими країнами Євросоюзу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Іспанія, Польща, Португалія, Словаччина та Чехія.

Угоди застосовуються для призначення пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, та не застосовуються для призначення спеціальної пенсії та пенсії за вислугу років.

Страховий стаж, набутий в зазначених країнах, враховується для визначення права на призначення того чи іншого виду пенсії, за умови документального підтвердження стажу.

Укладені за пропорційним принципом угоди передбачають, що кожна держава гарантує призначення та виплату пенсії за страховий стаж, легально набутий на її території. Пенсія працівника складається з частин, які призначає кожна держава за страховий стаж, набутий на її території, та обчислюється за нормами і правилами цієї держави.

Виплата частин пенсії здійснюється пенсіонеру за місцем його проживання.

Також ці договори передбачають збереження вже набутих пенсійних прав у разі переїзду людини з однієї країни в іншу. Тоді пенсію продовжує виплачувати та держава, яка її призначила, і у розмірі, передбаченому її законодавством.

Територіальний принцип: угоди з сусідніми країнами

За територіальним принципом укладено шість міжнародних угод із такими країнами: Азербайджан, Грузія, Молдова, Угорщина, Румунія та Монголія.

Страховий стаж, набутий в зазначених країнах, зараховується і для визначення права, і для призначення пенсії – на підставі довідки про сплату страхових внесків із 2004 року.

Укладені за територіальним принципом угоди передбачають, що всі витрати на пенсійне забезпечення відшкодовує держава, у якій людина проживає. Якщо український пенсіонер переїхав на постійне місце проживання в будь-яку з перерахованих країн і має право на пенсію, країна нового місця проживання, одержавши від Пенсійного фонду України інформацію про припинення виплати пенсії в Україні, зараховує український стаж під час призначення пенсії.

Міжнародна угода щодо Крайньої Півночі не діє, але й не денонсована. Угода з Республікою Білорусь припинила свою дію для України 23.12.2023.

Міжнародні угоди не стосуються пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсійний Фонд України виплачує призначену відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пенсію в разі виїзду людини на постійне місце проживання до будь-якої іншої країни незалежно від наявності двосторонніх договорів про пенсійне забезпечення.

Призначення і виплата пенсії громадянам України, які проживають за її межами, та громадянам інших країн, які переїхали на постійне місце проживання до України, здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інших нормативно-правових актів, а також міжнародними договорами (угодами), що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.

Як підтвердити закордонний стаж для пенсії

Незалежно від того, чи укладено з країною угоду про взаємне визнання стажу, якщо стаж враховувався в стаж за кордоном, він буде враховуватися для визначення права на пенсію і в Україні, за умови документального підтвердження роботи та сплати внесків у відповідній країні. Для підтвердження потрібно надати Пенсійному фонду України документи, як-от трудові договори, довідки з роботи, документи про сплату внесків, а також перекладені та нотаріально завірені копії. Отримати підтвердження про офіційний стаж у країні, де ви працювали можна через пенсійні органи відповідної держави. Якщо самостійно звернутись складно, можна подати запит через територіальний орган Пенсійного фонду України. Тоді для вирішення вашої проблеми ПФУ направить запит до іноземного пенсійного органу, який підтвердить фактичні періоди роботи та сплату внесків.

Вимоги до страхового стажу у 2025 році

У 2025 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

в 60 років не менше 32-х років страхового стажу,

в 63 роки – від 22-х до 32-х років страхового стажу,

в 65 років – від 22-х до 15-ти років страхового стажу.

