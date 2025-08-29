Практика судов
Несет ли ответственность физлицо за несвоевременную уплату земельного налога, если контролирующий орган не вручил ППР

12:36, 29 августа 2025
Физические лица не несут ответственности за несвоевременную уплату земельного налога, если контролирующий орган не вручил налоговое уведомление-решение в установленный срок.
Главное управление ГНС в Днепропетровской области объяснило, что делать в случае, когда налоговое уведомление-решение по плате за землю не было вручено в установленные сроки.

Как начисляется земельный налог физическим лицам

Согласно п. 286.5 ст. 286 Налогового кодекса Украины (НКУ), начисление земельного налога физическим лицам осуществляют контролирующие органы по месту нахождения земельного участка. До 1 июля текущего года они обязаны направить плательщику налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом, где указываются:

  • кадастровый номер и площадь участка,
  • ставка налога,
  • размер льготы (при наличии).

В случае перехода права собственности на землю в течение календарного года налог уплачивается предыдущим владельцем до момента утраты права, а новым — начиная с месяца приобретения права собственности.

Когда направляется новое уведомление

Если переход права собственности произошел после 1 июля, налоговый орган выдает новое НУР новому владельцу, а предыдущее уведомление автоматически отменяется.

Физические лица обязаны уплатить налог в течение 60 дней с момента получения НУР (п. 287.5 ст. 287 НКУ).

Есть ли ответственность за несвоевременную уплату

Если контролирующий орган не направил или не вручил НУР в сроки, предусмотренные ст. 286 НКУ, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (п. 287.9 ст. 287 НКУ).

Вывод

Если плательщик налога не получил налоговое уведомление-решение вовремя, он не несет ответственности за несвоевременную уплату земельного налога.

