Чи несе відповідальність фізособа за несвоєчасну сплату земельного податку, якщо контролюючий орган не вручив ППР

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області пояснило, що робити у випадку, коли податкове повідомлення-рішення (ППР) щодо плати за землю не було вручено у встановлені строки.

Як нараховується земельний податок фізичним особам

Згідно з п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України (ПКУ), нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють контролюючі органи за місцем знаходження земельної ділянки. До 1 липня поточного року вони зобов’язані надіслати платнику податкове повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком, де зазначається:

кадастровий номер та площа ділянки,

ставка податку,

розмір пільги (за наявності).

У випадку переходу права власності на землю протягом календарного року податок сплачується попереднім власником до моменту втрати права, а новим — починаючи з місяця набуття права власності.

Коли надсилається нове повідомлення

Якщо перехід права власності стався після 1 липня, податковий орган видає нове ППР новому власнику, а попереднє повідомлення автоматично скасовується.

Фізичні особи зобов’язані сплатити податок протягом 60 днів з моменту отримання ППР (п. 287.5 ст. 287 ПКУ).

Чи є відповідальність за несвоєчасну сплату

Якщо контролюючий орган не надіслав або не вручив ППР у строки, передбачені ст. 286 ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (п. 287.9 ст. 287 ПКУ).

Висновок: Якщо платник податку не отримав податкове повідомлення-рішення вчасно, він не несе відповідальності за несвоєчасну сплату земельного податку.

