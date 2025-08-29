Агент РФ получил наказание за подготовку повторной атаки по Днепровской ГЭС

В марте 2024 года злоумышленник фотографировал последствия российского удара по энергетической инфраструктуре, в частности, повреждения Днепровской ГЭС, и передавал эти материалы вместе с координатами российскому куратору.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 лет заключения с конфискацией имущества получил российский агент, который по заказу ФСБ РФ готовил повторную атаку РФ по Днепровской ГЭС. Об этом сообщает СБУ.

Следствие установило, что весной 2024 года, после комбинированного удара России по энергетической инфраструктуре города, злоумышленник фиксировал последствия попаданий, особенно повреждения объектов Днепровской ГЭС. Полученные фото и координаты он передал своему куратору из ФСБ, которые планировали использовать для подготовки новых атак.

Предателем оказался местный безработный, ранее распространявший антиукраинские сообщения в соцсетях. Именно это привлекло внимание спецслужб России. Через мессенджер к нему обратился представитель ФСБ и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение.

Сначала агент разведывал позиции Сил обороны в городе и окрестностях, затем получил задачу провести дополнительную разведку энергетических объектов после российского обстрела. Во время обыска у него был обнаружен смартфон с фото, видео и перепиской с кураторами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.