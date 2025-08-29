Агент РФ отримав покарання за підготовку повторної атаки по Дніпровській ГЕС

У березні 2024 року зловмисник фотографував наслідки російського удару по енергетичній інфраструктурі, зокрема пошкодження Дніпровської ГЕС, і передавав ці матеріали разом із координатами російському куратору.

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який на замовлення ФСБ РФ готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС. Про це повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що навесні 2024 року, після комбінованого удару росії по енергетичній інфраструктурі міста, зловмисник фіксував наслідки влучань, особливо — пошкодження об'єктів Дніпровської ГЕС. Отримані фото й координати він передав своєму куратору з ФСБ, які ті планували використати для підготовки нових атак.

Зрадником виявився місцевий безробітний, який раніше поширював антиукраїнські дописи у соцмережах. Саме це привернуло увагу спецслужб рф. Через месенджер до нього звернувся представник фсб і запропонував співпрацю за грошову винагороду.

Спершу агент розвідував позиції Сил оборони в місті та околицях, згодом отримав завдання провести додаткову розвідку енергетичних об’єктів після російського обстрілу. Під час обшуку в нього виявили смартфон із фото, відео та перепискою з кураторами.

