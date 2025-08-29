В Сумах горе-мать хотела продать ребенка за 30 тысяч долларов — как ее наказали

Посадили женщину, которая пыталась продать своего ребенка мужчине для фиктивного отцовства.

В Сумах судили женщину, которая пыталась продать собственного младенца за 30 тысяч долларов. Об этом сообщает областная прокуратура.

35-летняя горе-мать признана виновной в законченном покушении на торговлю малолетним ребенком и приговорена к 4 годам лишения свободы.

Доказано, что в начале 2025 года женщина, находясь на позднем сроке беременности, принялась искать желающих приобрести ее будущего ребенка за 30 тысяч долларов.

Уже после рождения девочки 1 мая этого года она договорилась передать младенца жителю Белопольского общества, предложив оформить фиктивное отцовство.

Сначала она получила задаток в тысячу долларов, а уже при передаче основной части средств ее задержали.

В суде обвиняемая вину свою признала.

