У Сумах горе-матір хотіла продати дитину за 30 тисяч доларів — як її покарали

Ув’язнили жінку, яка намагалася продати свою дитину чоловікові для фіктивного батьківства.

У Сумах судили жінку, яка намагалася продати власне немовля за 30 тисяч доларів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

35-річну горе-мати визнано винною в закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та засуджено до 4 років позбавлення волі.

Доведено, що на початку 2025 року жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів.



Вже після народження дівчинки 1 травня цього року вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформити фіктивне батьківство.



Спочатку вона отримала завдаток у тисячу доларів, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали.



У суді обвинувачена провину свою визнала.

