На Буковине поймали дельцов, которые за $10 тысяч обещали переправить мужчину в Румынию

В Черновицком районе задержаны двое мужчин, которые обещали переправить жителя области в Румынию вне пунктов пропуска.

На Буковине сорвали попытку незаконного пересечения границы. Правоохранители задержали двух организаторов. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в Черновицком районе правоохранители разоблачили двух организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу. Оба – жители Тернопольской области, 51 и 32 лет.

За 10 тысяч долларов они обещали 26-летнему черновчанину переправить его вне пунктов пропуска в Румынию.

Организаторы задержаны в административных пределах сел Звенячин и Молодия в порядке ст. 208 УПК. У них изъяты неправомерные средства.

Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

