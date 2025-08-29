На Буковині спіймали ділків, які за $10 тисяч обіцяли переправити чоловіка до Румунії

У Чернівецькому районі затримали двох чоловіків, які обіцяли переправити жителя області до Румунії поза пунктами пропуску.

На Буковині зірвали спробу незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали двох організаторів. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, у Чернівецькому районі правоохоронці викрили двох організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон. Обоє – жителі Тернопільської області, 51 та 32 років.

За 10 тисяч доларів вони обіцяли 26-річному чернівчанину переправити його поза пунктами пропуску до Румунії.

Організаторів затримано в адміністративних межах сіл Звенячин та Молодія у порядку ст. 208 КПК. У них вилучено неправомірні кошти.

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

