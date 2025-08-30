В Киеве задержали двух 16-летних подростков, которые подожгли автомобиль ВСУ по заданию ФСБ

В Киевской области задержали трех поджигателей, в том числе двух несовершеннолетних, которые по заказу ФСБ уничтожали автомобили ВСУ.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали трех человек, которые по заданию российской ФСБ совершали поджоги служебных автомобилей Сил обороны в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанные являются жителями Киевской области, которые попали в поле зрения ФСБ, ища «легкий заработок» в Telegram-каналах. После вербовки российскими спецслужбами они отслеживали служебные автомобили Вооруженных Сил Украины, чтобы поджигать их и снимать видео возгораний для отчета перед кураторами из России.

Для совершения преступлений исполнители использовали легковоспламеняющиеся смеси, изготовленные по инструкциям ФСБ.

В Киеве «по горячим следам» правоохранители разоблачили двух 16-летних школьников, которые подожгли внедорожник украинского военнослужащего, вернувшегося с передовой. Злоумышленники приобрели канистру с бензином, вылили его на капот автомобиля и подожгли.

В Белоцерковском районе задержали 36-летнего безработного, который сжег служебный пикап другого военнослужащего ВСУ. Правоохранители разоблачили подозреваемого через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у всех задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с ФСБ, а также одежду, которую они использовали при выполнении преступных заданий.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

