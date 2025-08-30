У Києві затримали двох 16-річних підлітків, які підпалили авто ЗСУ за завданням ФСБ

На Київщині затримали трьох підпалювачів, зокрема, двох неповнолітніх, які на замовлення ФСБ нищили авто ЗСУ.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали трьох осіб, які за завданням російської ФСБ здійснювали підпали службових автомобілів Сил оборони на Київщині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, затримані є мешканцями Київської області, які потрапили в поле зору ФСБ, шукаючи «легкого заробітку» в Telegram-каналах. Після вербування російськими спецслужбами вони відстежували службові автомобілі Збройних Сил України, щоб підпалювати їх і знімати відео загорянь для звіту перед кураторами з Росії.

Для здійснення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, виготовлені за інструкціями ФСБ.

У Києві «по гарячих слідах» правоохоронці викрили двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик українського військовослужбовця, що повернувся з передової. Зловмисники придбали каністру з бензином, вилили його на капот автомобіля та підпалили.

У Білоцерківському районі затримали 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап іншого військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці викрили підозрюваного через кілька годин після скоєння злочину та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у всіх затриманих вилучили мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з ФСБ, а також одяг, який вони використовували під час виконання злочинних завдань.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

