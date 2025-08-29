Практика судов
  1. В Украине

Фонд гарантирования вкладов подал иск против России на 2,8 млрд грн

19:55, 29 августа 2025
Фонд гарантирования вкладов судится за активы «Южкомбанка».
Фонд гарантирования вкладов подал иск против России на 2,8 млрд грн
Фото: finclub
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал очередной иск против России из-за убытков, нанесенных украинским банкам в результате российской военной агрессии. На этот раз иск касается ПАО «КБ «Южкомбанк» и оценивается в сумму более 2,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

По предварительным оценкам ФГВФЛ, с начала российской агрессии в 2014 году до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года банки, переданные под управление Фонда, понесли убытки на общую сумму 84 млрд грн. Эта оценка является предварительной, поскольку анализ еще продолжается.

«На сегодняшний день установлено, что почти каждый банк из более чем ста, которые были переданы под управление Фонда гарантирования вкладов, с 2014 года потерял на оккупированных территориях как недвижимость (залоговую или непосредственно на балансе), так и кредиты, выданные субъектам хозяйствования, которые вели бизнес на этих территориях до оккупации, а также ценные бумаги зарегистрированных там эмитентов и т. п. Просто списать такие активы означало бы лишить кредиторов банков и государство  шансов на возмещение, а кроме того, это стало бы свидетельством безнаказанности России. Поэтому Фонд гарантирования не собирается смириться с потерей украинских активов. Мы уже подали пять исков против агрессора, два из них выиграли, новые иски на подходе», – заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков.

Среди успешных исков – дело ПАО «КБ «УФС» на сумму 1,9 млрд грн и групповой иск, объединивший ПАО «Грин Банк», АО «Эрде Банк», ПАО «Укргазпромбанк», АО «Банк «Таврика» и АО «Фортуна-Банк», на общую сумму 498,5 млн грн.

На рассмотрении судов первой инстанции находятся еще три иска: по убыткам ПАО «КБ «Промекономбанк» на 651 млн грн, групповой иск по убыткам банков ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «КБ «Актив-Банк», ПАО «Энергобанк» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» на сумму более 920 млн грн, а также иск в отношении ПАО «КБ «Пивденкомбанк» на сумму более 2,8 млрд грн. В то же время Фонд готовит новые исковые заявления против России.

Решения судов в пользу ФГВФЛ передаются в исполнительную службу и могут быть реализованы в юрисдикциях, где хранятся замороженные российские активы.

Что касается убытков, нанесенных банкам во время полномасштабной войны, их возмещение возможно через Международный реестр убытков, нанесенных агрессией России против Украины (RD4U). Сейчас Реестр принимает заявления только от физических лиц, но как только будет открыт прием от юридических лиц, Фонд будет подавать соответствующие материалы по неплатежеспособным банкам.

