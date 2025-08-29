Фонд гарантування вкладів подав позов проти Росії на 2,8 млрд грн

Фонд гарантування вкладів судиться за активи «Південкомбанку».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав черговий позов проти Росії через збитки, завдані українським банкам внаслідок російської військової агресії. Цього разу позов стосується ПАТ «КБ «Південкомбанк» і оцінюється в суму понад 2,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Фонду.

За попередніми оцінками ФГВФО, від початку російської агресії у 2014 році до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року банки, передані під управління Фонду, зазнали втрат на загальну суму 84 млрд грн. Ця оцінка є попередньою, оскільки аналіз ще триває.

«На сьогодні встановлено, що мало не кожен банк з понад ста, що були передані під управління Фонду гарантування вкладів, з 2014 року втратив на окупованих територіях як нерухомість (заставну або безпосередньо на балансі), так і кредити, що були видані суб’єктам господарювання, які вели бізнес на цих територіях до окупації, а також цінні папери зареєстрованих там емітентів тощо. Просто списати такі активи означало б позбавити кредиторів банків та державу шансів на відшкодування, а крім того, це стало б свідченням безкарності росії. Тому Фонд гарантування не збирається змиритися з втратою українських активів. Ми уже подали п’ять позовів проти агресора, два з них виграли, нові позови на підході», – заявив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков.

Серед успішних позовів – справа ПАТ «КБ «УФС» на суму 1,9 млрд грн і груповий позов, що об’єднав ПАТ «Грін Банк», АТ «Ерде Банк», ПАТ «Укргазпромбанк», АТ «Банк «Таврика» та АТ «Фортуна-Банк», на загальну суму 498,5 млн грн.

На розгляді судів першої інстанції перебувають ще три позови: за збитками ПАТ «КБ «Промекономбанк» на 651 млн грн, груповий позов за збитками банків ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «КБ «Актив-Банк», ПАТ «Енергобанк» і ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на суму понад 920 млн грн, а також позов щодо ПАТ «КБ «Південкомбанк» на суму понад 2,8 млрд грн. Водночас Фонд готує нові позовні заяви проти Росії.

Рішення судів на користь ФГВФО передаються до виконавчої служби та можуть бути реалізовані в юрисдикціях, де зберігаються заморожені російські активи.

Щодо збитків, завданих банкам під час повномасштабної війни, їхнє відшкодування можливе через Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U). Наразі Реєстр приймає заяви лише від фізичних осіб, але щойно буде відкрито прийом від юридичних осіб, Фонд подаватиме відповідні матеріали щодо неплатоспроможних банків.

