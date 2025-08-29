В Раде зарегистрировали законопроект о 100% государственном финансировании лечения и реабилитации военных

Законопроект №13704 предусматривает неограниченную по времени медицинскую помощь и современное протезирование.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13704, который предусматривает закрепление 100% покрытия государством расходов на лечение, реабилитацию и протезирование раненых военнослужащих, ветеранов и лиц, освобожденных из плена. Информация о регистрации документа обнародована на официальном сайте парламента.

Законопроект предлагает обеспечить лечение и реабилитацию до полного восстановления здоровья в медицинских учреждениях независимо от их формы собственности или подчинения. Авторы документа настаивают на запрете установления каких-либо временных ограничений для этих процессов.

Согласно инициативе, раненые военнослужащие после завершения лечения и реабилитации обязательно будут направляться на военно-врачебную комиссию (ВВК). Государство также должно гарантировать обеспечение современными высокоэффективными протезами и ортезами с повышенной функциональностью, расходы на которые будут полностью покрываться из государственного бюджета.

Отдельным пунктом законопроекта предусмотрено обеспечение ветеранов российско-украинской войны улучшенным питанием в медицинских учреждениях на уровне, установленном для раненых военнослужащих.

Предложенные изменения касаются законов Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

