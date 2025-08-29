Практика судів
У Раді зареєстрували законопроект про 100% державне фінансування лікування та реабілітації військових

17:50, 29 серпня 2025
Законопроект №13704 передбачає необмежену за часом медичну допомогу та сучасне протезування.
Фото: yug.today
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №13704, який передбачає закріплення 100% покриття державою витрат на лікування, реабілітацію та протезування поранених військовослужбовців, ветеранів і осіб, звільнених із полону. Інформацію про реєстрацію документа оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Законопроект пропонує забезпечити лікування та реабілітацію до повного відновлення здоров’я в медичних закладах незалежно від їхньої форми власності чи підпорядкування. Автори документа наполягають на забороні встановлення будь-яких часових обмежень для цих процесів.

Згідно з ініціативою, поранені військовослужбовці після завершення лікування та реабілітації обов’язково направлятимуться на військово-лікарську комісію (ВЛК). Держава також має гарантувати забезпечення сучасними високоефективними протезами та ортезами з підвищеною функціональністю, витрати на які повністю покриватимуться з державного бюджету.

Окремим пунктом законопроєкту передбачено забезпечення ветеранів російсько-української війни покращеним харчуванням у медичних закладах на рівні, встановленому для поранених військовослужбовців.

Запропоновані зміни стосуються законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Верховна Рада України законопроект військові ветерани

