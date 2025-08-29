У Раді зареєстрували законопроект про 100% державне фінансування лікування та реабілітації військових

Законопроект №13704 передбачає необмежену за часом медичну допомогу та сучасне протезування.

Фото: yug.today

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №13704, який передбачає закріплення 100% покриття державою витрат на лікування, реабілітацію та протезування поранених військовослужбовців, ветеранів і осіб, звільнених із полону. Інформацію про реєстрацію документа оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Законопроект пропонує забезпечити лікування та реабілітацію до повного відновлення здоров’я в медичних закладах незалежно від їхньої форми власності чи підпорядкування. Автори документа наполягають на забороні встановлення будь-яких часових обмежень для цих процесів.

Згідно з ініціативою, поранені військовослужбовці після завершення лікування та реабілітації обов’язково направлятимуться на військово-лікарську комісію (ВЛК). Держава також має гарантувати забезпечення сучасними високоефективними протезами та ортезами з підвищеною функціональністю, витрати на які повністю покриватимуться з державного бюджету.

Окремим пунктом законопроєкту передбачено забезпечення ветеранів російсько-української війни покращеним харчуванням у медичних закладах на рівні, встановленому для поранених військовослужбовців.

Запропоновані зміни стосуються законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.