Слетел в кювет: в Хмельницкой области пьяный водитель без прав травмировал пассажирку

07:00, 30 августа 2025
В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка.
В Хмельницкой области будут судить водителя, который сел за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения и устроил аварию. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В сентябре прошлого года решением суда обвиняемый был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Однако в июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, в салоне которого, кроме него, находились две несовершеннолетние пассажирки.

Во время движения он превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 17-летняя девушка получила телесные повреждения средней тяжести. Водителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

ДТП авария

