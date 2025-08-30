Слетел в кювет: в Хмельницкой области пьяный водитель без прав травмировал пассажирку

В Хмельницкой области будут судить водителя, который сел за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения и устроил аварию. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В сентябре прошлого года решением суда обвиняемый был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.
Однако в июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, в салоне которого, кроме него, находились две несовершеннолетние пассажирки.
Во время движения он превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 17-летняя девушка получила телесные повреждения средней тяжести. Водителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
