Злетів у кювет: на Хмельниччині п’яний водій без прав травмував пасажирку

07:00, 30 серпня 2025
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна дівчина.
На Хмельниччині судитимуть водія, який сів за кермо без водійських прав та у стані алкогольного сп’яніння та влаштував аварію. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У вересні минулого року рішенням суду обвинуваченого позбавили права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Проте у липні чоловік у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля, у салоні якого крім нього перебували дві неповнолітні пасажирки.

Під час руху він перевищив швидкість та, не впоравшись із керуванням, виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся у кювет.

Унаслідок ДТП 17-річна дівчина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водієві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

