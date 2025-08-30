На Соломенской в Киеве ограничат движение из-за ремонта дороги

С 30 августа по 1 сентября на улице Соломенской в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. В связи с этим движение ограничат в два этапа:
Ограничения будут действовать на участке от Протасова Яра до улицы Романа Ратушного.
Также в связи с ремонтными работами троллейбусы маршрута №40 будут курсировать по измененному маршруту.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.