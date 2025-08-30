На Соломенской в Киеве ограничат движение из-за ремонта дороги

С 30 августа до 1 сентября на улице Соломенской частично ограничат движение из-за ремонта дороги.

С 30 августа по 1 сентября на улице Соломенской в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. В связи с этим движение ограничат в два этапа:

с 17:00 30 августа до 5:00 31 августа;

с 17:00 31 августа до 17:00 1 сентября.

Ограничения будут действовать на участке от Протасова Яра до улицы Романа Ратушного.

Также в связи с ремонтными работами троллейбусы маршрута №40 будут курсировать по измененному маршруту.

