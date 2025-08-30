На Солом’янській у Києві обмежать рух через ремонт дороги

З 30 серпня по 1 вересня на вулиці Солом’янській у Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Через це рух обмежать у два етапи:
Обмеження діятимуть на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного.
Також у зв’язку з ремонтними роботами тролейбуси маршруту №40 курсуватимуть за зміненим маршрутом.
