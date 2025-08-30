На Солом’янській у Києві обмежать рух через ремонт дороги

З 30 серпня до 1 вересня на вулиці Солом’янській частково обмежать рух через ремонт дороги.

Джерело фото: Уніан

З 30 серпня по 1 вересня на вулиці Солом’янській у Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Через це рух обмежать у два етапи:

з 17:00 30 серпня до 5:00 31 серпня;

з 17:00 31 серпня до 17:00 1 вересня.

Обмеження діятимуть на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного.

Також у зв’язку з ремонтними роботами тролейбуси маршруту №40 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

