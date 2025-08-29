Андрей Ермак пригласил Стива Виткоффа посетить Украину

Украинская делегация провела переговоры со спецпосланником Трампа в Нью-Йорке.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провели встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом. Украинская сторона пригласила Виткоффа посетить Украину в ближайшее время для дальнейшего продвижения дипломатических инициатив. Об этом Ермак сообщил по итогам переговоров.

«Самое главное – подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность», – отметил Ермак.

В начале встречи глава Офиса Президента проинформировал Виткоффа о военных преступлениях, которые Россия ежедневно совершает против украинских городов и общин. В частности, он рассказал о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, в результате которой погибли 23 человека, включая четырех детей.

Ермак подчеркнул, что Россия не выполняет никаких условий, необходимых для прекращения войны, и сознательно затягивает боевые действия. «Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно скорее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них тормозит именно российская сторона», – подчеркнул он.

По словам Ермака, Украина открыта для прямых переговоров на высшем уровне и готова обсуждать широкий спектр вопросов. Он выразил убеждение, что для продвижения к миру необходимо давление международного сообщества, чтобы заставить Россию участвовать в критически важных переговорах на уровне лидеров.

В завершение встречи Ермак пригласил Стивена Виткоффа посетить Украину в ближайшее время, чтобы продолжить диалог и способствовать реализации мирных инициатив.

