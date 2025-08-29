Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Андрій Єрмак запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну

17:59, 29 серпня 2025
Українська делегація провела переговори зі спецпосланцем Трампа в Нью-Йорку.
Андрій Єрмак запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч у Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Українська сторона запросила Віткоффа відвідати Україну найближчим часом для подальшого просування дипломатичних ініціатив. Про це Єрмак повідомив за підсумками переговорів.

«Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність», – зазначив Єрмак.

На початку зустрічі керівник Офісу Президента поінформував Віткоффа про воєнні злочини, які Росія щодня вчиняє проти українських міст і громад. Зокрема, він розповів про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, унаслідок якої загинули 23 людини, включно з чотирма дітьми.

Єрмак підкреслив, що Росія не виконує жодних умов, необхідних для припинення війни, і свідомо затягує бойові дії. «Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона», – наголосив він.

За словами Єрмака, Україна відкрита до прямих переговорів на найвищому рівні та готова обговорювати широкий спектр питань. Він висловив переконання, що для просування до миру необхідний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Росію брати участь у критично важливих переговорах на рівні лідерів.

На завершення зустрічі Єрмак запросив Стівена Віткоффа відвідати Україну найближчим часом, щоб продовжити діалог і сприяти реалізації мирних ініціатив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва