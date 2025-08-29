Андрій Єрмак запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну

Українська делегація провела переговори зі спецпосланцем Трампа в Нью-Йорку.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч у Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Українська сторона запросила Віткоффа відвідати Україну найближчим часом для подальшого просування дипломатичних ініціатив. Про це Єрмак повідомив за підсумками переговорів.

«Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність», – зазначив Єрмак.

На початку зустрічі керівник Офісу Президента поінформував Віткоффа про воєнні злочини, які Росія щодня вчиняє проти українських міст і громад. Зокрема, він розповів про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, унаслідок якої загинули 23 людини, включно з чотирма дітьми.

Єрмак підкреслив, що Росія не виконує жодних умов, необхідних для припинення війни, і свідомо затягує бойові дії. «Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона», – наголосив він.

За словами Єрмака, Україна відкрита до прямих переговорів на найвищому рівні та готова обговорювати широкий спектр питань. Він висловив переконання, що для просування до миру необхідний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Росію брати участь у критично важливих переговорах на рівні лідерів.

На завершення зустрічі Єрмак запросив Стівена Віткоффа відвідати Україну найближчим часом, щоб продовжити діалог і сприяти реалізації мирних ініціатив.

