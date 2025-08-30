На станции метро «Ипподром» в Киеве возобновляет работу второй выход

С 30 августа он будет открыт ежедневно с 5:55 до 22:24.

С 30 августа в Киеве возобновит работу второй вестибюль станции метро «Ипподром» — выход в направлении автостанции «Южная» и «Выставочного центра». Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Вестибюль будет работать для пассажиров ежедневно с 5:55 до 22:24. В метрополитене также напомнили, что вестибюль №2 в направлении станции «Теремки» открыт с 5:52 до 22:27.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метро остаются открытыми как укрытия — на вход работают все вестибюли.

