На станції метро «Іподром» у Києві відновлює роботу другий вихід

З 30 серпня він буде відкритий щодня з 5:55 до 22:24.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 30 серпня у Києві відновить роботу другий вестибюль станції метро «Іподром» — вихід у напрямку автостанції «Південна» та «Виставкового центру». Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

Вестибюль працюватиме для пасажирів щодня з 5:55 до 22:24. У метрополітені також нагадали, що вестибюль №2 у напрямку станції «Теремки» відкритий з 5:52 до 22:27.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метро залишаються відкритими як укриття — на вхід працюють усі вестибюлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.