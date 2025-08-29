Зеленский уволил Никифоренко с должности первого заместителя председателя Госпогранслужбы

Указом президента Владимир Никифоренко уволен с должности, которую он занимал с 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №664/2025, которым уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Владимир Никифоренко занимал должность первого заместителя председателя Госпогранслужбы с сентября 2019 года.

