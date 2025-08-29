Владимир Зеленский назначил нового руководителя СБУ в Волынской области

Сергей Маслий возглавил региональное управление по указу Президента.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №665/2025, которым назначил Сергея Николаевича Маслия начальником Управления Службы безопасности Украины в Волынской области. Документ обнародован на сайте Офиса Президента.

Согласно указу, Сергей Маслий официально занял должность руководителя регионального управления СБУ. Дополнительные детали относительно назначения в указе не указаны.

Ранее в 2024 году Сергей Маслий был назначен временным исполняющим обязанности руководителя областного управления СБУ в Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.