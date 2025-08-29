Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ у Волинській області

Сергій Маслій очолив регіональне управління за указом Президента.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №665/2025, яким призначив Сергія Миколайовича Маслія начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області. Документ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Відповідно до указу, Сергій Маслій офіційно обійняв посаду керівника регіонального управління СБУ. Додаткові деталі щодо призначення в указі не зазначено.

Раніше в 2024 році Сергій Маслій був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків керівника обласного управління СБУ у Волинській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.