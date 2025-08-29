Более 71 тысячи военных получили статус УБД по новой автоматизированной системе

Министерство обороны ввело упрощенную процедуру через Единый реестр ветеранов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сообщило, что с января 2025 года благодаря новой автоматизированной системе статус участника боевых действий (УБД) получили уже более 71 тысячи военнослужащих. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ключевой нововведением является возможность оформления статуса УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны. Уполномоченные лица воинских частей обязаны вносить соответствующую информацию в реестр в течение пяти дней с момента начала выполнения военнослужащим боевого задания. Рассмотрение документов, поданных в реестр, происходит автоматически в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс.

Новая система дополняет действующий механизм получения статуса УБД через специальную комиссию по рассмотрению материалов о признании участником боевых действий. Документы в комиссию может подавать командование воинской части или сам военнослужащий.

Для самостоятельного обращения военный должен подать заявление по установленной форме, две фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие его участие в боевых действиях. Заявление направляется по почте в комиссию органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходил службу во время выполнения боевых задач.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.