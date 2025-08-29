Понад 71 тисяча військових отримали статус УБД за новою автоматизованою системою

Міністерство оборони запровадило спрощену процедуру через Єдиний реєстр ветеранів.

Міністерство оборони України повідомило, що з січня 2025 року завдяки новій автоматизованій системі статус учасника бойових дій (УБД) отримали вже понад 71 тисяча військовослужбовців. Про це йдеться на сайті відомства.

Ключовою новацією є можливість оформлення статусу УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Уповноважені особи військових частин зобов’язані вносити відповідну інформацію до реєстру протягом п’яти днів із моменту початку виконання військовослужбовцем бойового завдання. Розгляд документів, поданих до реєстру, відбувається автоматично в режимі реального часу, що значно пришвидшує процес.

Нова система доповнює чинний механізм отримання статусу УБД через спеціальну комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій. Документи до комісії може подавати командування військової частини або сам військовослужбовець.

Для самостійного звернення військовий має подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки розміром 3х4 см на матовому папері, а також документи, що підтверджують його участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходив службу під час виконання бойових завдань.

