В Минюсте разъяснили нюансы получения нового свидетельства о рождении после усыновления

Министерство юстиции разъяснило порядок получения нового свидетельства о рождении после процедуры усыновления.

Усыновление — это принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществлённое на основании решения суда, за исключением случая, предусмотренного статьёй 282 данного Кодекса.

Усыновление ребёнка осуществляется в его наилучших интересах для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни.

На основании решения суда об усыновлении в актовую запись о рождении ребёнка или совершеннолетнего лица, составленную органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит соответствующие изменения и выдаёт новое свидетельство о рождении с учётом этих изменений (статья 233 Кодекса).

Порядок внесения изменений в актовую запись гражданского состояния урегулирован статьёй 22 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утверждёнными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793 (далее — Правила).

Так, согласно подпункту 2.13.1 пункта 2.13 раздела II Правил, основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния является, в частности, решение суда об усыновлении (удочерении), в котором указано о внесении конкретных изменений в актовые записи гражданского состояния.

В соответствии с решением суда об усыновлении в актовой записи о рождении изменяются сведения о родителях, ребёнке, в том числе дата и место его рождения, дата государственной регистрации рождения.

В случае изменения решением суда об усыновлении даты рождения ребёнка, дата государственной регистрации рождения может быть также изменена по заявлению лица, указанного в решении суда, или уполномоченного им лица (подпункт 2.16.1 пункта 2.16 раздела II Правил).

Сведения об усыновлении вносятся в бумажный носитель актовой записи гражданского состояния и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в день поступления соответствующего решения суда в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — отдел ЗАГС) либо в день получения решения суда способом, предусмотренным абзацами восьмым, девятым пункта 1.5 раздела I Правил (подпункт 2.16.5 пункта 2.16 раздела II Правил).

В случае внесения изменений на основании, в частности, решения суда к ним прилагаются соответствующее заявление о внесении изменений и при необходимости иные необходимые для исполнения документы, которые направляются в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения актовой записи гражданского состояния, в которую вносятся изменения (пункт 2.21 раздела II Правил).

Частью второй статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» определено, что судебные решения, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

В условиях военного положения для получения нового свидетельства можно обратиться в любой отдел ЗАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

