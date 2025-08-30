Масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен, — Александр Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что информация о массовом выезде мужчин 18–20 лет после принятия правительственного постановления существенно преувеличена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Масштабы выезда мужчин в возрасте 18–20 лет после принятия правительственного постановления значительно преувеличены. Эту тему активно раскручивают, в частности через российские Telegram-каналы, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Комментируя темы, которые быстрее всего распространяются в СМИ и социальных сетях, Корниенко вспомнил и о нарративе о выезде за границу молодых мужчин.

"Свежий информационный кейс, который разворачивается на наших глазах, – это выезд мужчин 18–20 лет. Есть цифры, и они в сотни раз меньше, чем это подается из-за российских телеграмм-каналов. Это один из экзаменов в нашей информационной сфере – будет ли противодействие этому, как будут реагировать медиа", - сказал Корниенко.

По его словам, кому достаточно распространить хайповые заголовки об очередях на границе. Но чтобы знать ситуацию достоверно, нужно проверять информацию, отправлять запросы и порой это не делается сразу.

"Почему правда не так быстра? Ведь она еще должна опираться на верификацию, проверку. Это требует времени. А просто чтобы забросить замануху - на это не надо тратить времени: написал "очередь на границе" - и все", - добавил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.