Практика судов
  1. В Украине

Масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен, — Александр Корниенко

12:59, 30 августа 2025
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что информация о массовом выезде мужчин 18–20 лет после принятия правительственного постановления существенно преувеличена.
Масштаб выезда мужчин 18-20 лет за границу преувеличен, — Александр Корниенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Масштабы выезда мужчин в возрасте 18–20 лет после принятия правительственного постановления значительно преувеличены. Эту тему активно раскручивают, в частности через российские Telegram-каналы, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Комментируя темы, которые быстрее всего распространяются в СМИ и социальных сетях, Корниенко вспомнил и о нарративе о выезде за границу молодых мужчин.

"Свежий информационный кейс, который разворачивается на наших глазах, – это выезд мужчин 18–20 лет. Есть цифры, и они в сотни раз меньше, чем это подается из-за российских телеграмм-каналов. Это один из экзаменов в нашей информационной сфере – будет ли противодействие этому, как будут реагировать медиа", - сказал Корниенко. 

По его словам, кому достаточно распространить хайповые заголовки об очередях на границе. Но чтобы знать ситуацию достоверно, нужно проверять информацию, отправлять запросы и порой это не делается сразу.

"Почему правда не так быстра? Ведь она еще должна опираться на верификацию, проверку. Это требует времени. А просто чтобы забросить замануху - на это не надо тратить времени: написал "очередь на границе" - и все", - добавил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

В Раде предлагают присваивать прокурорам ранги и ввести денежную надбавку за них

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області