Масштаб виїзду чоловіків 18-20 років за кордон перебільшений, — Олександр Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що інформацію про масовий виїзд чоловіків 18–20 років після ухвалення урядової постанови суттєво перебільшено.

Масштаби виїзду чоловіків віком 18–20 років після прийняття урядової постанови значно перебільшені. Цю тему активно розкручують, зокрема, через російські Telegram-канали, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.

Коментуючи теми, які найшвидше поширюються у ЗМІ та соціальних мережах, Корнієнко згадав і про наратив щодо виїзду за кордон молодих чоловіків.

"Свіжий інформаційний кейс, який розгортається на наших очах, – це виїзд чоловіків 18–20 років. Є цифри, і вони в сотні разів менші, ніж це подається через в тому числі російські телеграм-канали. Це один з іспитів в нашій інформаційній сфері – чи буде протидія цьому, як будуть реагувати медіа", – сказав Корнієнко.

За його словами, комусь достатньо поширити хайпові заголовки про черги на кордоні. Але щоб знати ситуацію достовірно, треба перевіряти інформацію, відправляти запити, і часом це не робиться відразу.

"Чому правда не така швидка? Бо вона ще має спиратися на верифікацію, перевірку. Це вимагає часу. А просто щоб закинути замануху – на це не треба витрачати часу: написав “черга на кордоні” – і все", – додав він.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для хлопців віком 18–22 роки не загрожує обороноздатності держави, а навпаки — сприятиме тому, щоб молодь залишалася пов’язана з Україною.

