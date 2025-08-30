Охрана труда на предприятии: какие обязательные документы должны быть

Каждый работодатель обязан организовать условия труда во всех структурных подразделениях в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и гарантировать соблюдение трудового законодательства в части прав работников на безопасные и здоровые условия труда.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, какой основной перечень документов по охране труда должен быть на предприятии.

Указывается, что Закон Украины «Об охране труда» определяет основные положения по реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, регулирует при участии соответствующих органов государственной власти отношения между работодателем и работником по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды и устанавливает единый порядок организации охраны труда в Украине.

Законодательство об охране труда состоит из этого Закона, Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

Статьёй 13 Закона Украины «Об охране труда» предусмотрено, что работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда.

С этой целью работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, в том числе разрабатывает и утверждает положения, инструкции, другие акты по охране труда, действующие в пределах предприятия (далее – акты предприятия), и устанавливающие правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативно-правовыми актами и актами предприятия по охране труда.

Акты предприятия разрабатываются с учетом специфики работы предприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в «Указателе нормативно-правовых актов по охране труда», утверждённом приказом Государственной службы Украины по вопросам труда.

