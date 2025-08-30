Практика судів
Охорона праці на підприємстві: які обов’язкові документи мають бути

21:46, 30 серпня 2025
Кожен роботодавець має обов’язок організувати умови праці в усіх структурних підрозділах відповідно до вимог нормативно-правових актів і гарантувати дотримання трудового законодавства в частині прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
Державна служба з питань праці роз’яснила, який основний перелік документів з охорони праці має бути на підприємстві.

Зазначається, що Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі, розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Акти підприємства розробляються з урахуванням специфіки роботи підприємства відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у «Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці», затвердженому наказом Державної служби України з питань праці.

