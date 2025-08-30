Практика судов
  1. В Украине

Налоговая скидка за обучение: какие документы нужно подать

20:29, 30 августа 2025
Граждане, которые платили за обучение в украинских образовательных учреждениях, могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть израсходованных средств.
Налоговая скидка за обучение: какие документы нужно подать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба напоминает, что граждане, которые в течение года осуществляли расходы на обучение в отечественных образовательных учреждениях, могут вернуть часть уплаченных средств благодаря налоговой скидке.

Главное условие — получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Расходы, включаемые в налоговую скидку

Расходы на обучение в отечественных учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

Это средства, которые были использованы как на образование самого плательщика налога, так и в пользу его детей, других членов семьи первой степени родства или лиц, над которыми установлена опека или попечительство.

Как получить

Подать годовую налоговую декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Для получения скидки за 2024 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Какие документы нужно приложить

копию паспорта (1-я, 2-я страницы и страница с пропиской — как ученика/студента, так и члена семьи, подающего декларацию для получения налоговой скидки);

копию договора с учебным заведением;

копию квитанции об оплате за обучение за отчетный год;

документы, подтверждающие степень родства, а именно: копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке — если оплата была за мужа/жену;

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов: ученика/студента и члена семьи (того, кто подает декларацию для получения налоговой скидки);

оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и суммах налоговой социальной льготы (в случае её наличия) за отчетный налоговый год;

реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

В случае использования электронных расчетных документов в декларации указываются только их реквизиты.

Оригиналы документов в налоговую не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока, установленного законом.

Контролирующие органы не имеют права требовать от плательщиков документы, которые уже содержатся в государственных реестрах или базах данных.

Как подать декларацию

Воспользоваться одним из следующих способов:

лично плательщиком налога или уполномоченным лицом в орган ГНС по месту учета;

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

через Электронный кабинет плательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області