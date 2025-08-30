Налоговая скидка за обучение: какие документы нужно подать

Граждане, которые платили за обучение в украинских образовательных учреждениях, могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть израсходованных средств.

Налоговая служба напоминает, что граждане, которые в течение года осуществляли расходы на обучение в отечественных образовательных учреждениях, могут вернуть часть уплаченных средств благодаря налоговой скидке.

Главное условие — получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Расходы, включаемые в налоговую скидку

Расходы на обучение в отечественных учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

Это средства, которые были использованы как на образование самого плательщика налога, так и в пользу его детей, других членов семьи первой степени родства или лиц, над которыми установлена опека или попечительство.

Как получить

Подать годовую налоговую декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Для получения скидки за 2024 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Какие документы нужно приложить

копию паспорта (1-я, 2-я страницы и страница с пропиской — как ученика/студента, так и члена семьи, подающего декларацию для получения налоговой скидки);

копию договора с учебным заведением;

копию квитанции об оплате за обучение за отчетный год;

документы, подтверждающие степень родства, а именно: копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке — если оплата была за мужа/жену;

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов: ученика/студента и члена семьи (того, кто подает декларацию для получения налоговой скидки);

оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и суммах налоговой социальной льготы (в случае её наличия) за отчетный налоговый год;

реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

В случае использования электронных расчетных документов в декларации указываются только их реквизиты.

Оригиналы документов в налоговую не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока, установленного законом.

Контролирующие органы не имеют права требовать от плательщиков документы, которые уже содержатся в государственных реестрах или базах данных.

Как подать декларацию

Воспользоваться одним из следующих способов:

лично плательщиком налога или уполномоченным лицом в орган ГНС по месту учета;

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

через Электронный кабинет плательщика.

