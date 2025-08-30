Практика судів
Податкова знижка за навчання: які документи потрібно подати

20:29, 30 серпня 2025
Громадяни, які сплачували за навчання в українських освітніх закладах, можуть скористатися податковою знижкою і повернути частину витрачених коштів.
Податкова служба нагадує, що громадяни, які протягом року здійснювали витрати на навчання у вітчизняних закладах освіти, можуть повернути частину сплачених коштів завдяки податковій знижці. 

Головна умова – отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб, та подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним.

Витрати, які включаються до податкової знижки

Витрати за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти. 

Це кошти, які були використані як на освіту самого платника податку, так і на користь його дітей, інших членів сім’ї першого ступеня споріднення або осіб, над якими встановлено опіку чи піклування.

Як отримати

Подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним. Для отримання знижки за 2024 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2025 року. 

Які документи треба додати

- копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка прописки – і учня/студента, і члена сім’ї, який подає декларацію на отримання податкової знижки);  

- копію договору з навчальним закладом;  

- копію квитанції про оплату за навчання за звітний рік;  

- документи, які підтверджують ступінь споріднення, а саме: копію свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб – якщо сплата була за чоловіка (дружину);  

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків: учня/студента  і члена сім’ї (хто подає  декларацію на отримання податкової знижки);  

- оригінали довідки з місця роботи про нараховану заробітну плату, утриманий податок на доходи фізичних осіб та суми податкової соціальної пільги (в разі її наявності) за звітний податковий рік;  

- реквізити банківського рахунку для перерахування суми отриманої податкової знижки (номер рахунку, найменування та МФО банку).   

У разі використання електронних розрахункових документів у декларації зазначаються лише їх реквізити. 

Оригінали документів до податкової не подаються, але зберігаються у платника протягом визначеного законом строку.

Контролюючі органи не мають права вимагати від платників документи, які вже містяться у державних реєстрах або базах даних.

Як подати декларацію

Скористатися одним із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- через Електронний кабінет платника.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

