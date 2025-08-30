Премьер Индии Моди поддержал идею прекращения огня в Украине

Зеленский рассчитывает на аналогичную позицию во время переговоров в Китае.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого обсудил необходимость прекращения огня в Украине. Глава государства выразил надежду, что такую же позицию Индия озвучит на международных переговорах в Китае. Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

«Только что я говорил с премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. Россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня необходимо, и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Путин не демонстрирует намерений прекратить войну и пытается избежать международных санкций. «Путин только морочит голову лидерам и втягивает их в соучастники. Отрицает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны», – заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства получил отчет от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который вернулся с переговоров в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре. По словам Зеленского, эти международные контакты являются частью усилий Украины по усилению давления на Россию и продвижению мирного урегулирования.

